Fabio Paratici ha parlato a margine dell'amichevole a Villar Perosa e La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni su Merih Demiral: ​Non va sottostimato. "E' il nostro giocatore che ha avuto più offerte sul mercato, non immaginate quante”. Il turco era richiesto dal Milan ma è stato accostato anche al Manchester United. La Juve l'ha preso per 18 milioni dal Sassuolo e inizialmente aveva fissato il prezzo del cartellino in 40 milioni di euro".