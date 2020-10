Fabio Paratici ha parlato prima della partita della Juventus a Crotone a Dazn: "Non smetto mai di ringraziare Agnelli e la Juventus per quello che mi hanno dato in questi anni. ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per questo club per 11 anni, vincendo tanti titoli. Ancora di più lo faccio oggi dopo le parole di ieri. Se ci sarà un giorno in cui dovrò lasciare la Juventus lo saprò prima io dal Presidente che dai media.



NAPOLI - Sentenza ribaltata? Noi eravamo presenti per giocare, poi ci sono regole e protocolli da seguire. Ci atterremo a ciò che ddeciderà la giustizia sportiva e vedremo cosa succederà. Noi oggi siamo nella stessa condizione in cui era il Napoli due settimane fa prima di venire a Torino. Abbiamo due positivi, siamo entrati in bolla, abbiamo viaggiato con il charter, siamo arrivati a Crotone, torneremo in bolla e riandremo a Kiev lunedì. Quindi detto questo detto tutto.



RONALDO - Sta bene, come sempre. Sempre ottimista e sorridente. Spadafora? Oggi non è il giorno per parlare di polemiche. Parliamo di calcio almeno oggi".