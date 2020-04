La Juve pensa già alla prossima stagione, in attesa "di finire questa sul campo. Come riporta Repubblica.it Fabio Paratici sfiderà il "maestro" Beppe Marotta in diverse trattative. "Sarà sfida all'Inter per Castrovilli, Chiesa e Tonali", scrive il quotidiano nella sua versione on-line. ​"Sarebbero investimenti per il futuro ma con un vantaggio anche nell'immediato - continua -: sono calciatori che in queste ultime stagioni si sono ritagliati uno spazio importante e che davanti a loro hanno un futuro brillante".