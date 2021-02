A Rai Sport, Fabio Paratici ha commentato la Juve di Pirlo. Ecco le sue parole.



PIRLO - "Siamo contenti di Andrea, contenti per l'atteggiamento, il gioco, il coraggio che la squadra esprime. Siamo in corsa su tutti i fronti e possiamo e crediamo che sia un buon viatico per il momento decisivo della stagione. Che inizia adesso".