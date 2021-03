3









Dopo una sconfitta come quella di ieri contro il Benevento, è normale che una squadra come la Juventus si affretti a gettare acqua sul fuoco e mostrarsi sicura in tutte le sue parti, nell'affermare di andare avanti con costanza nel progetto etc etc.



E così Fabio Paratici si è presentato personalmente prima di mister Pirlo per confermare sia lui che Cristiano Ronaldo. Tutto impeccabile a livello di comunicazione, ma come fa notare Calciomercato.com pure Massimiliano Allegri era stato confermato pubblicamente da Andrea Agnelli prima di dire addio; pure Maurizio Sarri si sentiva al sicuro prima della fatidica partita col Lione; mentre Beppe Marotti se ne andò poco dopo aver rinnovato il suo contratto... Insomma, ormai le conferme formali sappiamo che valgono quel che valgono. In una Juve chiaramente in rifondazione e in transizione, tutti sono sotto esame. Anche lo stesso Paratici, a voler ben guardare, in scadenza di contratto a fine stagione. Ci aspettano due mesi a dir poco roventi!