Ieri sera al "Club" di Sky Sport è intervenuto anche Sandro Piccinini, a proposito del comportamento del diesse della Juventus alla Dacia Arena: "Il direttore dell'Udinese Pierpaolo Marino ci è rimasto male. Non si aspettava quell'atteggiamento da Paratici. Di proteste dei giocatori, a fine primo tempo, ne abbiamo viste tante: non mi piacciono, è un fenomeno molto italiano e che andrebbe stigmatizzato. Che un dirigente arrivi da una tribuna, però, è un'altra roba. Più volte Fabio Paratici ha preso multe per il comportamento di Paratici con gli arbitro. Non so se abbia ragione o torto, Marino, ma pensa che l'arbitro sia stato condizionato da quell'intervallo. Magari a Chiffi non frega niente e i suoi errori li ha commessi in buona fede, ma certi comportamenti dei dirigenti andrebbero sempre evitati. Stavano protestando Andrea Pirlo e i giocatori, anche se non si fa: perché mai, a quel punto, deve scendere un dirigente dalla tribuna? Non è la prima volta che succede. Spero che chi di dovere lo faccia presente. Un arbitro può subirlo un condizionamento".