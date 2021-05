Fabio Paratici, a Sky Sport, ha parlato poco prima di Udinese-Juve.



SCUDETTO INTER - "Interrompe il dominio Juve? Sì, è un cerchio che si chiude. Facciamo grandissimi complimenti all'Inter, ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo c'è passione, amore per quello che si fa. Complimenti a loro, sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica abbiamo fatto per 3282 giorni, primi della classe per questo periodo è un'impresa storica. Credo unica nel calcio italiano, quasi unica nello sport mondiale. Grandi complimenti all'Inter, meritato. Ora pensiamo a noi".



UDINESE - "Visti i risultati è fondamentale? Sì, al di là dei risultati delle altre, pensiamo a noi stessi, giochiamo al meglio la partita e fare più punti possibili". CON PIRLO - "Che settimana è stata? Io parlo con Pirlo ogni giorno e più volte. Non c'è stato bisogno di affrontare argomenti particolari se non quelli che affrontiamo sempre".



CASO SUAREZ - "Se ho parlato con Agnelli? La mia posizione non cambia, parlerò alla fine di tutti. Per le dichiarazioni di Agnelli? Andrea ha fotografato benissimo la società, io ho la delega alle operazioni di mercato, ho ampia delega, grazie della fiducia e quindi non c'è niente di strano".