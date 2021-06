Fabio Paratici come Massimiliano Allegri? Sì, può accadere. Come scrive Tuttosport: "Il clima ha ricordato a tutti quello con cui Agnelli aveva salutato Massimiliano Allegri, che due anni dopo è di nuovo alla Juventus. Ci sarà un ritorno anche per Paratici? È possibile, forse addirittura probabile, ma non sarà a così breve scadenza. Paratici adesso è atteso da un avventura in Inghilterra, il Tottenham. Ma il legame con Agnelli e, soprattutto, con il club resta fortissimo per il dirigente".