Arrivato da poco al Tottenham, l'ex dirigente della Juventus Fabio Paratici si è subito inserito nell'ambiente Spurs alle prese con i problemi per il nuovo allenatore: prima sembrava fatta per l'arrivo di Fonseca, poi l'accordo è saltato all'ultimo e in meno di 24h Gattuso si è prima avvicinato e poi allontanato anche per le pressioni dei tifosi. E ora? In attesa di capire chi sarà l'allenatore, l'attenzione si sposta sul mercato giocatori e in particolare su Merih Demiral, che Paratici ha già messo nel mirino.