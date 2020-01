Fabio Paratici è stato chiaro, ribadendo oggi come antipasto a Juventus-Cagliari di come Dejan Kulusevski abbia rappresentato l'ultimo movimento del mercato di gennaio. Un mercato improntato sulle cessioni, di Mandzukic e Perin, ma non sugli acquisti, se non si considera lo svedese che resterà a Parma fino a giugno. Gli esuberi estivi sono quindi stati tagliati, ma ne mancherebbe uno all'appello. Si tratta di Emre Can, tagliato dalla lista Champions, quasi escluso dalle rotazioni di Sarri, ma al contempo "al centro del progetto", come sottolineato sia dal tecnico nella conferenza stampa di ieri, sia oggi ribadito da Paratici.



OSSERVATORI - Eppure, sulle tribune dello Stadium, oggi contro il Cagliari, c'erano gli osservatori del Manchester United. Come appreso da Calciomercato.com, la delegazione inglese ha avuto modo di osservare anche Merih Demiral e Adrien Rabiot, ma vista la sua situazione alla Juventus ecco che il nome di Emre Can ruba l'occhio più degli altri. La sua posizione è quella di "sacrificabile", anche se Paratici lo ha considerato tra i migliori in circolazione: parlano i minuti in campo, ma parlano anche i malumori talvolta espressi dallo stesso giocatore durante la stagione. Il suo passato con il Liverpool potrebbe essere un handicap, qualora lo United affondasse le unghie sul tedesco, ma non è da escludere nessuno scenario, visto che il mercato si è appena aperto.