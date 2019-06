Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, ha parlato da Napoli, in attesa di capire chi possa essere il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera: "Abbiamo le idee molto chiare e stiamo lavorando. Ci vuole un attimo di tempo, abbiamo un range di allenatori, non c’è solo un nome. Quanto tempo ci vorrà? Non c’è un time limit, stiamo lavorando in maniera molto tranquilla". Legato alla scelta dell'allenatore è anche il progetto per il prossimo mercato estivo, in particolare per l'affare che porta al ritorno di Paul Pogba dal Manchester United: "​Quando arriverà il nuovo allenatore faremo valutazioni sui giocatori nostri e su quelli da poter acquistare".