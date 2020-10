6









Fabio Paratici e le occasioni di mercato. Il direttore sportivo della Juventus ha parlato a margine della presentazione di "Grand Hotel Calciomercato", libro di Gianluca Di Marzio. A Sky Sport ha dichiarato: "Chiesa? Come Juve siamo sempre attenti a ciò che succede sul mercato, che la situazione riguardi Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, ora poi bisogna essere creativi, specialmente in questo momento storico, in cui fare mercato è difficoltoso".