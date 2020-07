La Juve Under 23 sta affrontando il percorso per centrare la promozione in Serie B. In occasione della sfida, attualmente in corso, contro il Padova, valevole per il primo turno dei playoff di C, sono presenti al Moccagatta di Alessandria quattro esponenti del club a tutti i livelli: Fabio Paratici, Federico Cherubini (direttore tecnico) e i fratelli Chiellini, Claudio (responsabile della gestione dell'Under 23) e Giorgio. Insomma, mancano solo il presidente e il vice-presidente, ma è chiaro come il club voglia far sentire la propria vicinanza alla "seconda squadra".