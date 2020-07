Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro l'Udinese, che può valere lo scudetto per i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni: "Inserimenti dei centrocampisti mancati? Avevo già spiegato, la squadra ha cambiato diversi sistemi di gioco, per molte partite abbiamo giocato con il 4-3-1-2 e le mezz'ali erano poco propense a inserirsi per lo spazio. Quando siamo passati al 4-3-3 hanno trovato più spazio, per arrivare al gol o vicino al gol.



DOUGLAS COSTA - E' straordinario, anche a livello europeo e mondiale sia uno dei giocatori più forti, decisivi e determinanti. Ha strappi, continuità. Il mister lo ha gestito molto bene, soprattutto dopo il lockdown. L'ho detto a Bologna, noi ce ne siamo accorti in Coppa Italia è un calcio diverso. Averlo portato a una condizione buona per poi rendere ci dà modo di averlo sempre e in maniera decisiva. MERCATO - Dove si migliora la Juve? Intanto, dobbiamo giocare stasera e siamo molto concentrati. Cerchiamo di arrivare al primo obiettivo e ai successivi, poi ci metteremo con l'allenatore a valutare dove migliorare. Cerchiamo di farlo ogni anno, ci proveremo anche quest'anno. Aldilà dell'ottavo, del nono o del settimo scudetto, sono risultati straordinari. Chi fa sport sa quanta fatica si fa a vincere, a rivincere e a ririvincere. Qualcosa che capiremo veramente solo tra 10 o 20 anni, per quanto è grande come impresa.



SCUDETTO - Critiche a Sarri? Siamo abituati, siamo la Juve, abbiamo questa pressione che è piacevole avere, tant'è che quando si fanno i consultivi tutti i club hanno raggiunto i loro obiettivi, ma nessuno dice che il loro obiettivo è lo scudetto. Noi se riusciamo ce lo prendiamo volentieri tutti gli anni, se nessuno vuole vincere lo prendiamo noi. Un sorriso? Beh, sai bene che sorrido spesso, poi quando ci sono determinate partite hai sempre un po' di giusta tensione che ti porta a essere più rigido".