Fabio, all'appuntamento odierno con 'A Casa con la Juve', ha svelato un retroscena su un viaggio di lavoro non esattamente normale. "Ho avuto la fortuna di viaggiare tanto, soprattutto nei primi 6 anni alla Sampdoria dove facevo il capo degli osservatori, ero sempre via e passavo tanto tempo fuori Italia - le sue parole -. Ce ne sono tantissimi. Uno, mi ricordo, seguimmo un sub17 in Ecuador, a Quito che non è proprio seguito. Seguivamo lui e incontrammo la famiglia per portarlo in Italia. La famiglia mi diede un appuntamento alla stazione di bus di Quito, uno dei posti più malfamati del mondo. Andai in giacca, cravatta e in valigetta. Quando arrivai, il taxista mi disse: 'Sei sicuro di scendere?'. Capii di aver rischiato, arrivai a questo bar con la paura e facemmo l'appuntamento".