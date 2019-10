Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV prima della partita di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Ci aspettiamo una grande notte, una grande partita di Champions. Siamo abituati a giocare queste partite, vogliamo divertirci".



CRESCITA - "La cosa che mi è piaciuta di più in questo periodo è quanto siamo migliorati in queste ultime prestazioni, andiamo avanti così".



BAYER - "Il Bayer ha ottimi giocatori, un allenatore che fa vedere buon gioco. La Champions quando giochi fuori casa è sempre dura nella prima mezz'ora, sarà dura anche per loro".



Ai microfoni di Sky Sport, Paratici ha poi aggiunto: CHAMPIONS - "Le partite che faremo in Champions saranno sempre di altissimo livello, siamo pronti e siamo abituati a questo tipo di partite".



DYBALA E BERNA - "Dybala è arrivato il 7 agosto, ha fatto una preparazione incompleta. E' un grande giocatore, è il numero 10 della Juventus. Non è un problema lui, né Rabiot né Bernardeschi, che in Europa ha sempre fatto grandi partite".



MANDZUKIC - "Eravamo d'accordo con lui di aspettare il Qatar, ora parleremo con lui per trovare la miglior soluzione possibile. A disposizione? Parleremo con lui, c'era il Qatar, c'erano altre opzioni, ora vediamo".



DE LIGT - "Ci sono grandi difficoltà per un giocatore straniero che arriva in Italia, lo hanno dimostrato anche Dybala, Pogba, Vidal e tutti questi. Lui ha solo 19 anni, ce lo dimentichiamo un po' tutti. Deve abituarsi al campionato, al calcio italiano e di Sarri. Non conosce gli avversari, è tutto normale. Mi sembra in grande crescita e non ha fatto grandi errori".