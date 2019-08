La fase di stallo in cui sta sonnecchiando il mercato della Juventus sembra infinita. Dopo gli scoppiettanti arrivi di inizio sessione, era inevitabile un momento - anche prolungato - di quiete, ma con la parola che non si può dire (esuberi? quali?) che rimbomba nella testa di Sarri e Paratici, guardarsi indietro può creare qualche rimpianto. O forse no, perché tanto è vero che Merih Demiral è stato il giocatore che più ha fatto vibrare il telefono del ds bianconero, è altrettanto sicuro che lo stesso centrale turco si stia guadagnando sul campo la sua permanenza alla Juventus.



RICERCATO - Merih Demiral è, quindi, il calciatore della Juventus che ha avuto più richieste in questo mercato estivo. Lo ha ammesso anche Paratici, direttamente da Villar Perosa il 14 scorso. Ecco quindi tutti i passaggi, e le corteggiatrici, che hanno affiancato il primo mese di Demiral da juventino, come riportato da Calciomercato.com. I bianconeri, per trattenerlo agli ordini di Maurizio Sarri, hanno dapprima superato la concorrenza dell'Atletico Madrid per strapparlo al Sassuolo, pagandolo 18 milioni di euro, e poi detto no all'assalto degli stessi colchoneros, oltre che di Milan e Manchester United, per il cartellino del talentuoso difensore dalla Turchia.