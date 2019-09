Sta scivolando via l'ultimo giorno di mercato con la Juve che con ogni probabilità lascerà tutto così com'è. Il club bianconero non ha ceduto Daniele Rugani e le ultime idee in difesa - da Savic a Boateng - alla fine non sono decollate. Il difensore tedesco, in particolare, aveva ricevuto il via libera per trattare con la Juve ma alla fine non se n'è fatto di anche per via della conferma dell'ex centrale dell'Empoli. Piazzare gli esuberi, però, è un obiettivo che Paratici continuerà ad avere anche nei prossimi mesi, in vista del mercato di gennaio e ci sono tre cessioni praticamente già decise per l'inverno.



FATTORE P - Oltre a Mandzukic, che si sta guardando attorno e potrebbe aprire ad una cessione in Cina a gennaio, anche Marko Pjaca a Mattia Perin saranno piazzati nel mercato invernale. Entrambi sono ai box a causa di un infortunio. Il croato sta recuperando dall'ennesimo infortunio al ginocchio mentre Perin era stato ad un passo dal Benfica che però non lo ha ritenuto pronto a giocare fino a ottobre inoltrato. Colpa del problema alla spalla per cui si è operato a maggio. Per questo anche il trasferimento all'Aston Villa è saltato ma a gennaio partirà certamente anche per non perdersi l'Europeo del 2020. Tre affari rimandati a gennaio, mentre il mercato estivo si avvia verso la chiusura senza grossi colpi, né in entrata né in uscita.