Fabio, CFO della Juventus, ha parlato a Sky prima della gara contro la Fiorentina:Ha detto un'ovvietà, che rimane tale.- Come ha detto prima Vanessa l'abbiamo saputo nel venire allo stadio, non siamo ancora in contatto con la Lega, quando deciderà andremo a giocare.Colto di sorpresa? Noi per sicurezza abbiamo adottato questa linea. Il regolamento è chiaro: dice la prima gara successiva alla sentenza. La prima gara effettiva post sentenza è oggi. Lui era squalificato con il napoli, ma rigiocando quella gara lui stasera non poteva giocare.Mi sembrava di essere stato chiaro. Noi non preferiamo niente, ci atteniamo a quello che ci dicono. Che possa essere febbraio, marzo, maggio o quando sarà possibile. Perché il calendario è stato stilato, tutto definito e quindi vedremo quando sarà il momento.- Ogni intervista pre gara c'è questa domanda. Ripeto, non è solo tra di noi, ma c'è gente che ci segue che vorrà sapere altro. Ripeto quando detto le volte scorse: siamo sempre in contatto con Paulo Dybala. Il presidente è stato chiarissimo, e credo che nessuno come lui possa fare chiarezza su questa situazione.Noi siamo abituati a vincere i campionati, sappiamo che dobbiamo vincere 30 partite per vincerlo. Stasera giochiamo, dobbiamo vincere una partita per averne una in meno".