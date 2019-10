La Juve guarda in casa Roma: secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, i bianconeri seguono con interesse Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, centrocampisti giallorossi. Potrebbero dunque rinnovarsi i rapporti di mercato tra la Juventus e la squadra giallorossa: dopo aver perfezionato lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini - e aver trattato a lungo anche Gonzalo Higuain, all'epoca in uscita dal gruppo bianconero - ecco che le parti si potrebbero ritrovare a parlare di due giocatori molto, molto importanti anche per la Nazionale di Mancini e quindi potenzialmente impegnati in ottica Euro2020. Staremo a vedere.