La Juve vuole Mauro Icardi, a tutti i costi. In Francia parlando di un bombardamento di chiamate da parte di Fabio Paratici a Leonardo per convincerlo a cedere l'attaccante argentino. Secondo Foot Mercato i bianconeri insistono più e più volte per il giocatore che il Psg può riscattare per 70 milioni dall'Inter. A quel punto, la Juventus proporrà diverse contropartite, tra le quali Pjanic e Douglas Costa. Nella scorsa sessione i due club avevano messo in piedi anche uno scambio Kurzawa-De Sciglio, poi saltato perché la Juve non era convinta del terzino francese.