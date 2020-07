Juve e Inter si contendono Emerson Palmieri, terzino del Chelsea che nella prossima finestra di mercato vorrebbe tornare in Italia. Secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri cercheranno di prendere il calciatore in prestito con diritto di riscatto anche se il Chelsea preferirebbe la cessione a titolo definitivo. Come scrive Tuttosport la Juventus tenta il blitz in extremis per il terzino prenotato dall'Inter ma ancora non preso, la solita sfida con Marotta si accende.