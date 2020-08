1









Un viaggio breve, ma significativo. Fabio Paratici è andato (e già tornato) da Londra, sul piatto parecchie plusvalenze da servire ai club inglesi. Come racconta la Gazzetta dello Sport, sono stati tre i principali nomi messi in vetrina: oltre ad Alex Sandro, soprattutto Federico Bernardeschi e Douglas Costa. Via i mancini, insomma. Perché attorno a loro " c’è un senso di delusione che li avvolge: la Juve si aspettava di più e, viste anche le esigenze di bilancio, sono nella lunga lista dei cedibili".



SERVE L'OFFERTA - Paratici, che ha incontrato dei club di Premier negli alberghi londinesi, ha lavorato di diplomazia. Proprio come un anno fa, come quando sul piatto c'era Paulo Dybala. Prima il Tottenham, poi il Manchester United, quindi il West Ham e l'Aston Villa. L'arrivo di Kulusevski toglie spazio specialmente a uno tra Berna e Douglas, di cui Paratici ha parlato in maniera particolare con il Manchester United. Per entrambi, una soluzione praticabile. E non dimentichiamo chi è il nuovo agente di Federico: lo stesso Mino Raiola, fattore decisivo del ritorno ai Red Devils di Pogba.