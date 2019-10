di Alessio Salerio

"Siamo molto positivi, stiamo parlando e lavorando con i loro agenti", così Fabio Paratici ha di fatto annunciato che la Juventus farà del suo meglio per rinnovare i contratti di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi, in scadenza il prossimo 30 giugno del 2020, per evitare di perderli a parametro zero in estate. Come loro, anche Giorgio Chiellini non avrà problemi a prolungare il proprio accordo con il club bianconero, al pari di Gianluigi Buffon, nel caso in cui decidesse di prolungare la propria carriera oltre questa stagione. Se Buffon e Chiellini rappresentano casi diversi, l'uno secondo portiere e l'altro ancora tra i migliori centrali difensivi in circolazione, dovrà essere accorta la Juventus nei casi di Cuadrado e Matuidi. Entrambi stanno vivendo un ottimo inizio di stagione alla corte di Maurizio Sarri, che ne gradisce e non poco la dedizione e la versatilità tattica. Qualche analogo caso del passato recente, però, impone saggezza alla dirigenza bianconera.



KHEDIRA, MANDZUKIC E RUGANI - Sami Khedira ha rinnovato nell'agosto del 2019 fino al 2021, con tanto di adeguamento a 4 milioni di euro a stagione. Oggi è uno tra i perni della Juventus di Sarri, ma in estate è stato a più riprese al passo d'addio dai bianconeri. Se il caso del tedesco può comunque dirsi felice, almeno nel presente, non altrettanto si può dichiarare per Daniele Rugani e Mario Mandzukic. Alla mancata cessione del difensore al Chelsea dell'estate del 2018 ha fatto seguito un rinnovo a 3 milioni di euro netti a stagione fino al 2023 nello scorso mese di marzo. Oggi Rugani è l'ultima scelta di Sarri tra i centrali e può lasciare a Torino nel prossimo mercato di gennaio, dopo essere stato vicino alla partenza nel mese di agosto. Lo stesso vale per Mandzukic, blindato dalla Juventus per "ordine" di Massimiliano Allegri e oggi esubero nel reparto d'attacco, nemmeno convocato da Sarri in quasi tutte le uscite stagionali. Cuadrado e Matuidi meritano il rinnovo? Certamente sì. Con lungimiranza, però.