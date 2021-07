Un paio di dichiarazioni dalla lunga intervista di ieri sera a Fabio Paratici su Sky Sport:

"Berardi fu vicinissimo alla Juve, lo trattavamo già dal gennaio di quando giocava in Serie B. Sono felicissimo che sia arrivato a un livello internazionale adesso".

"Quando con la Juve battemmo il Tottenham a Wembley in Champions League, avevamo alloggiato nello stesso albergo in cui sta alloggiando l'Italia in vista della semifinale contro la Spagna. Una particolarità: se sali sul roof garden vedi lo stadio dentro, a piedi ci metti tre minuti ad arrivare, ma col bus ci impieghi oltre un quarto d'ora a causa di un giro particolare di sensi unici".