Si avvicina la permanenza di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain alla Juventus: a riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. I giocatori si giocano anche una maglia da titolare nella prima partita contro il Parma. I due attaccanti argentini sono in corsa per un posto dal primo minuto al centro dell'attacco bianconero nel debutto del Tardini, fissato già per sabato alle 18.00. Secondo Il Corriere dello Sport, al momento è il numero 10 bianconero è in vantaggio sul Pipita. Il gol con la Triestina, probabilmente, l'ha proiettato al centro dell'attacco e delle intenzioni di Sarri. Sempre più propenso a fare di Paulo il suo 'Mertens'.