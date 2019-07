Fabio Paratici ​è arrivato a Milano. Come riporta Sky Sport, il direttore sportivo bianconero ​è arrivato nella capitale del calciomercato per continuare le trattative fino a questo momento aperte. Su tutti, Matthijs De Ligt, con cui la società bianconera ha strappato il sì per un contratto da 12 milioni bonus compresi. Si ​è chiusa, invece, la trattativa Buffon, con il portiere atteso domani per le visite mediche. Gli altri punti in agenda di Paratici sono in uscita, con i soliti indiziati in cima alla lista: Higuain e Perin, ma anche Mandzukic, Khedira e Mandzukic.