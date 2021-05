3









Meno 50. Oggi mancano 50 giorni alla scadenza del suo contratto e di quello di tutta la dirigenza. Ne mancano 12 alla fine della stagione, probabilmente la più complessa di sempre. Un anno molto complesso vissuto nella bufera, anche per sue responsabilità, ma non esclusivamente. Da Pirlo e la rosa non completa al caso Suarez, che sta macchiando il suo percorso alla Juve, per 9 anni bello e vincente. In questi 50 giorni c'è molto da fare, tra rinnovi dei giocatori, scelte sul mercato e la decisione sul proprio futuro. Ancora non sa se resterà al suo posto.



FUTURO - Come riporta calciomercato.com, ora come ora rischiano tutti alla Juve, troppe le situazioni delicate e controverse che stanno condizionando il contesto generale, mentre la squadra raccoglie i risultati peggiori degli ultimi dieci anni. Attorno alla figura di Andrea Agnelli arrivano rassicurazioni continue dalla proprietà, la presenza di John Elkann e i messaggi trapelati da Exor vanno verso la fiducia al numero uno della Juve ed eventuali ribaltoni non sono annunciati prima di qualche mese. La Champions fa tutta la differenza del mondo: Paratici torna a rischiare più di tutti, anche perché è lui il dirigente più in vista.



BAYERN E CHERUBINI - Cosa farà? Da più parti trapela la volontà di fermarsi a rifiatare nel caso in cui terminasse la sua esperienza alla Juve, anche se di mollare proprio ora non ha alcuna voglia. A fiutare l'affare, per dargli un compito che più gli si addice come quello del direttore sportivo, c'è anche il Bayern Monaco che a fine anno rivedrà diverse posizioni interne al club. Mentre un cambio di guardia alla Juve vedrebbe in Federico Cherubini l'uomo designato per gestire la transizione, come già da tempo è nell'aria, almeno dalla scorsa estate.