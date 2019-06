In attesa della partenza per Amsterdam, Fabio Paratici ha avuto modo di intensificare la trattativa con la Roma per Luca Pellegrini. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il DS bianconero starebbe tentando l'affondo per il laterale sinistro giallorosso, includendo nella trattativa Leonardo Spinazzola. Un incontro che potrebbe trovare la fumata bianca già in serata, vista l'esigenza stringente della Roma di segnare una plusvalenza a bilancio prima del 30 giugno.