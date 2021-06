Fabio Paratici da oggi è ufficialmente il direttore sportivo del Tottenham. Un'avventura nella quale metterà tutta l'esperienza maturata in undici anni di Juventus. Un'epoca nella quale, per gran parte in tandem con Beppe Marotta e successivamente in autonomia, ha contribuito a portare in bianconero tanti grandi giocatori.Al netto delle legittime critiche che gli si possono rivolgere per il suo operato, soprattutto recente,Quale "colpo di Paratici" preferite? VOTATE IL SONDAGGIO