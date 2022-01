"Il colpo di mercato più importante? Dare Paratici al Tottenham". Così, un po' scherzando e un po' rosicando, il mondo social ha provato a spiegarsi le cessioni delle ultimissime ore in casa Juventus: il doppio colpo in uscita, con Bentancur e Kulusevski al Tottenham allenato oggi da Conte e diretto dall'ex capo dell'area sport bianconera, ha scatenato tante polemiche e ovviamente tantissima ironia, in particolare su Twitter.



"Fabio Paratici non ha mai lasciato la Juventus.. è stato promosso Capo Scouting Export…per il mercato Inglese", scrive Eagles. E non è il solo: il re del mercato juventino sembra possa essere proprio l'ex direttore e responsabile, Fabio Paratici.



