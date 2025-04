Paratici al Milan: il nodo sulla clausola e l'inchiesta Prisma

La nomina di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del Milan non è ancora ufficiale, ma l’incontro a Londra con l’AD Giorgio Furlani e il patron Gerry Cardinale ha gettato le basi per un accordo. Secondo Il Corriere della Sera, esiste un’intesa verbale tra le parti, e i legali stanno lavorando alla stesura del contratto, che potrebbe essere firmato nelle prossime settimane. Tuttavia, restano ancora alcuni nodi da sciogliere.Uno dei principali ostacoli riguarda la composizione dello staff: Paratici vorrebbe inserire uomini di sua fiducia, come Lorenzo Giani nello scouting, ma il Milan ha già confermato la permanenza di Geoffrey Moncada per la prossima stagione. Inoltre, la società rossonera intende tutelarsi con una clausola d’uscita nel caso in cui Paratici venga condannato nell’ambito dell’inchiesta Prisma, che coinvolge anche altri ex dirigenti della Juventus. Il 15 aprile sarà una data chiave, con la prima udienza davanti al GUP Anna Maria Gavoni, che dovrà decidere sulla validità della richiesta di rinvio a giudizio.

Superati questi ostacoli, il Milan potrà iniziare la programmazione della stagione 2025/26, che vedrà quasi certamente un nuovo allenatore. Paratici ha già avuto contatti con Edo Crnjar, agente di Roberto De Zerbi, il candidato principale per la panchina. Tuttavia, restano in corsa anche Massimiliano Allegri e Antonio Conte, con il Milan che punta a una guida tecnica italiana per il futuro.