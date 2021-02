La Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto di Juan Cuadrado. In attesa di rivederlo in campo - la speranza è quella di recuperarlo per la gara del 6 marzo contro la Lazio - Paratici e Nedved hanno preso in mano la situazione per prolungare di uno o due anni il rapporto che scadrà nel 2022. I contatti con l'agente Lucci sono costanti, come riporta Calciomercato.com la volontà del giocatore è quella di rimanere in bianconero e non dovrebbero esserci problemi per il prolungamento.