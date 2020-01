La Juventus ha i fari puntati sul presente, ma non può astenersi dal programmare anche il futuro. Così, prima ancora dell'arrivo di Jean-Claude Ntenda , i bianconeri hanno ufficializzato l'acquisto didal Sion. Ala mancina, classe 2002,i, ma può essere già da considerare un colpo in prospettiva. In Svizzera, infatti, il ragazzo gode di una grande considerazione, se non altro nel giro della Nazionale:. Eppure, è ancora tutto da scoprire, se non altro per i non addetti ai lavori.Infatti, quest'anno ha giocato prevalentemente nella formazione U18, mettendo a segno quattro reti in otto gare, tutte, tranne una, cominciate da titolare. Ala atipica nel calcio moderno (gioca a sinistra e non a piede invertito) ha ancora tutto il tempo davanti per adeguare il suo stile di gioco al calcio delle prime squadre.. Due presenze, entrambe da subentrato, che ne hanno però certificato l'attenzione che ruota attorno alla sua crescita. Contro Basilea (sconfitta per 4 a 0) e contro il Neuchâtel Xamax, Cotter ha toccato una media di 7.5 palloni, giocandone appena 2.5: accuratezza del 71% nei passaggi che, però,, visti i soli sedici minuti in campo giocati in entrambe le gare.L'asse con il Sion si rinnova, quindi, dopo che dall'U23 della Juventus era partito in estate, in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.