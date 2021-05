Fabio Paratici potrebbe essere arrivato al termine della sua esperienza alla Juventus, con il rinnovo che non arriva e le voci che si rincorrono tutti i giorni. Per questo la Gazzetta dello Sport si occupa dei suoi possibili successori e fa il punto della situazione per quanto riguarda uno dei nomi deputati a potergli subentrare alla Juve: quello di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che però sembra molto impegnato nel rinnovamento della rosa partenopea, a cui è legato ancora da tre anni di contratto. Difficile che se ne vada ora.