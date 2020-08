Da uomo di punta dopo l’addio di Beppe Marotta a un futuro incerto. Questa è, a oggi, la parabola di Fabio Paratici. Il dirigente della Juventus potrebbe mettere fine alla sua esperienza torinese dopo l’esonero di Maurizio Sarri, da lui scelto un anno fa per la conduzione tecnica della Vecchia Signora. Ma cosa potrebbe esserci nel futuro del ds? Da più parti si è parlato di un interessamento della Roma, soprattutto con l’arrivo della nuova proprietà targata Dan Friedkin che punterebbe sull’ex braccio destro di Marotta per riprogrammare il proprio assetto sportivo. I trader di Sisal Matchpoint, come riporta Agipronews, credono a tale opportunità, tanto da quotare l’approdo di Paratici in giallorosso a 3,50 entro il 30 settembre prossimo. Ad avvalorare la possibilità di un suo futuro a Trigoria ci sono anche gli ottimi rapporti con Guido Fienga, attuale CEO giallorosso e figura dirigenziale che sarà il "trait d’union" tra la vecchia e la nuova proprietà americana. La Roma che si appresta a vestirsi a stelle e strisce per la seconda volta nella sua storia, quindi, potrebbe ripartire da Fabio Paratici, con i tifosi che si augurano di aprire un ciclo finalmente vittorioso.