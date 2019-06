La Juventus accelera per Nicolò Zaniolo. Nella giornata di ieri Fabio Paratici, direttore dell'area sportiva bianconera, ha incontrato a Palazzo Parigi il suo agente, Claudio Vigorelli, per provare a definire un futuro insieme all'ombra della Mole, a partire dalla prossima stagione. Il pressing per il gioiello classe '99 è ora asfissiante e la Juventus sembra aver pronta l'offerta per chiudere l'affare con il club giallorosso. L'OFFERTA - Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, Paratici è pronto a mettere sul tavolo tre nomi appetibili per la Roma, alla ricerca almeno di un portiere e di un centravanti, con cui sostituire Robin Olsen ed Edin Dzeko, in partenza dalla capitale. La Juventus può offrire Mattia Perin, deluso dopo una stagione da secondo alle spalle di Wojciech Szczesny e Gonzalo Higuain, nuovamente in partenza da Torino dopo la delusione vissuta tra Milan e Chelsea, ma anche Juan Cuadrado, in uscita da Torino dopo la partenza di Massimiliano Allegri. In alternativa, ecco 40 milioni di euro cash per convincere la Roma a cedere Zaniolo. Il rinnovo con i giallorossi si fa attendere, Paratici accelera e prova a chiudere subito il grande colpo.