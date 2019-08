Come raccontato da Sportitalia, la Roma continua a cercare un centrale: Petrachi ha promesso a Fonseca di portargli in dote un difensore che possa affiancare l'ultimo acquisto della retroguardia, quel Gianluca Mancini che tanto bene ha fatto all'Atalanta, così da conquistare la Nazionale di Mancini. Nazionale che vorrebbe ritrovare anche Daniele, soprattutto nell'anno che porta all'Europeo: l'intenzione è quella di sposare un progetto che possa dare solidità alla sua esperienza in azzurro: Paratici ha abbassato le pretese, 5 milioni per il prestito e 20 per il riscatto. E potrebbe ancora scendere in fase di negoziazione.