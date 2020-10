Fabio Paratici, a Sky Sport, ha parlato poco prima di Dynamo Kiev-Juve.



ESORDIO - "Iniziare la Champions League è sempre una piacevole sensazione. Ritroviamo pubblico, quindi ancora di più. In questo momento difficile è bello".



DYBALA - "Sta un po' meglio, come ha detto il mister ha avuto un infortunio per due mesi e ha ricominciato a lavorare con noi prima della pausa delle nazionali. Poi ha avuto 10 giorni di camera da letto e antibiotici. E' tornato solo domenica, ma è a disposizione".



A SINISTRA - "Gioca Chiesa a sinistra, Cuadrado a destra".