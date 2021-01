1









Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Inter-Juve.



INTER-JUVE - "Con Nedved? Stavamo parlando di calcio, di cose di calcio. Testa a questa gara. Momento intimo? Sì, vorrei rassicurare mia moglie. Non sono troppo intimo (ride, ndr). Certo, nel senso che si parla, di calcio, come parliamo sempre, prima di una partita come questa è un piacere giocare queste gare. Ormai siamo da 11 anni qua, tanti Inter-Juve ma è una partita bella, speciale. Speriamo di rivederla presto".



CONTE - "Grande allenatore, ha fatto la storia della Juve, prima da calcatore poi da allenatore. Tre scudetti, posso ringraziarlo perché ci h adato una grande mano, è stato fondamentale. E' stato con noi tre anni, fantastici. Ora è all'Inter, noi facciamo il nostro meglio, lui per l'Inter".



LA SOCIETA' CI TIENE - "E' Inter-Juve, gara di cartella del campionato: non per niente è il Derby d'Italia. Si affronta con la dovuta attenzione". VIDAL - "È un grandissimo giocatore, ed è una persona che ha dato tanto alla Juve, come è stato Conte allenatore è stato Vidal da calciatore. Però le stagioni passano, si va avanti e ognuno prende la sua strada. Ci si vuole bene, è rimasto un personaggio importante nella storia della Juventus”.​



MANDZUKIC - "Sono contento per Mario, ritorna diciamo nel calcio che gli compete, al livello che gli compete. Ha fatto una scelta di vita per il Qatar, ma è uno competitivo. Sapevo che sarebbe tornato a giocare in campionati europei. E' un giocatore di carattere".



QUARTA PUNTA - "Scamacca o Giroud? Come ho detto le altre volte, aspettiamo e ci vediamo in giro. E' un mercato di opportunità. Non crediamo di averne bisogno, la rosa è competitiva. Se capiterà l'occasione, la coglieremo. Ma per ora aspettiamo, sappiamo di avere una rosa competitiva. Poi mi parlate di Conte, Vidal, Mandzukic. Mi fate sentire un po' vecchio... 11 anni qui, sono passati tanti calciatori e allenatori. Come Juventus ringrazio quello che hanno dato. La vita va avanti e si cerca sempre di fare meglio, di cambiare, poi tutto passa".