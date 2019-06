di AM

Fabio Paratici è a Parigi. Il responsabile dell'area sportiva bianconera, ieri, era nella capitale francese pronto per nuovi incontri e colpi. Su tutti, dal Paris Saint-Germain, emergono i nomi di Adrien Rabiot, centrocampista classe 1995 che tra 18 giorni vedrà scadere il proprio contratto con il club, e Marquinhos, difensore centrale brasiliano in uscita dai transalpini. L'ex Roma è tra i pallini della Juventus, che va alla ricerca di un centrale forte e promettente, ma soprattutto già pronto nonostante la giovane erà.



CASO DE LIGT - Caratteristiche che corrispondono e si ritrovano proprio in Marquinhos, che potrebbe essere la prima vittima dell'effetto domino causato da de Ligt. Il Psg sta provando a sprintare per il difensore olandese, con Mino Raiola presente anch'egli a Parigi, e battere proprio la Juventus nel rush finale. E non è escluso nemmeno che il noto agente trovino il modo di vedersi in Francia, dopo i molti contatti delle scorse settimane, tra Pogba, de Ligt, Kean e Matuidi...