8 giugno di... incontri. Giornata importante, per la Juventus. Quasi strategia. A partire dal lavoro di Fabio Paratici, oggi chiuso a Palazzo Parigi, dove la Juve gestisce le operazioni di mercato a Milano. Il primo? Con l'agente di Zaniolo, che sta trattando con la Roma un rinnovo difficile. Ecco, la Juve ha fatto sapere che c'è, che è disponibile a trattare. E che sarebbe, poi, un nome molto importante per Maurizio Sarri. Sì, il toscano è il prescelto e da Torino non ci sono più dubbi: altro incontro in giornata con Ramadani, mentre l'allenatore ha svuotato la sua casa londinese. Valigie fatte, c'è il ritorno in Italia praticamente certificato. E un'avventura solo da iniziare.



