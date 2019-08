Continuano i lavori sul mercato della Juve: all'ordine del giorno restano le cessioni da fare, in primis quella di Rugani, sempre più vicino alla destinazione Roma. E allora, giornata milanese con tante telefonate e tanti incontri, lì nel quartier generale della City. A far visita a Paratici e al suo braccio destro Cherubini, è arrivato il super agente Fali Ramadani, con cui la Juve ha chiuso l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina. Occhio alla posizione di Chiesa: i bianconeri non mollano l'esterno, forti dell'accordo che hanno con il calciatore.