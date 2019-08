Milano non dorme mai. Ancor meno in questi giorni in cui la città si sta ripopolando, dopo i primi ritorni dalle ferie. In un centro caldo di clima e caldissimo di contatti, Fabio Paratici si è trincerato dentro il quartier generale della Juventus nel capoluogo lombardo. E ha visto, telefonato, lavorato in una giornata frenetica. Come sempre.



GLI INCONTRI - Intorno alle 19, ecco Ramadani negli uffici bianconeri: il capo dell'area sport della Juventus, insieme al suo braccio destro Cherubini, ha incontrato il super agente (autore dell'arrivo di Sarri a Torino), che in questo 21 agosto vestiva i panni di intermediario dell'affare Rugani. Il centrale è sempre più vicino alla Roma: per la Juventus, 22 milioni più due giovani dalla cantera giallorossa. 50 minuti per fare il punto, poi i saluti e l'arrivederci all'indomani, quando per Daniele si dovrebbero ormai sistemare gli ultimi dettagli, in attesa del solito iter di visite e firma del contratto. Tra le parti, chissà, forse anche una mezza chiacchierata sulla situazione di Federico Chiesa, che continua a spingere per arrivare a disposizione di Sarri. ANCHE GIUFFRIDA - Poco dopo Ramadani, Paratici ha incontrato Giuffrida: l'agente sta aiutando Wanda Nara a curare gli interessi di Mauro Icardi. Sul centravanti dell'Inter si muove poco e niente, soprattutto con una situazione così difficile per le cessioni bianconere. Resta l'interesse di Maurito alla proposta bianconera, quello sì: ma le distanze con l'Inter non si colmano con le preferenze. E allora, ore 20.30 e rompete le righe: Paratici lascia l'ufficio senza parlare o far trasparire una mezza smorfia. Tutto è ancora in ballo. Domani si può iniziare a mettere un po' di musica giusta per smaltire qualche addio.