4









London Calling. Fabio Paratici si trova da un paio di giorni nella capitale inglese, e ci resterà ancora per un po'. Viaggio di mercato, chiaro: in entrata e in uscita. Soprattutto in uscita. In attesa di capire quale sarà il suo futuro: non è scontato infatti che Paratici resti alla Juventus. Intanto però in casa bianconera la priorità è quella di sfoltire la rosa e consegnare una squadra di qualità al nuovo allenatore Andrea Pirlo. Riunioni su riunioni per Paratici, che ha incontrato agenti, intermediari e dirigenti di squadre inglesi per sbloccare alcune trattative.



IN USCITA - Tra i giocatori in uscita, come riporta Calciomercato.com, ci sono Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, che piacciono al Valencia; potrebbe partire anche uno tra Bernardeschi e Douglas Costa (o anche tutti e due). e di fronte a offerte ritenute all'altezza, Ramsey e Rabiot potrebbero salutare Torino dopo una sola stagione. Con il Manchester United ci sono stati contatti diretti proprio per Douglas Costa, per il quale la Juventus chiede una cifra tra i 30 e i 40 milioni considerando che dai 22 in su farebbe plusvalenza, che se dovessero cedere Bernardeschi partirebbe dai 16 milioni. Con i Red Devils hanno parlato anche di Alex Sandro.



IN ENTRATA - In entrata invece si continuano a valutare vari profili per la punta. Con Jorge Mendes si è affrontato il discorso di Raul Jimenez del Wolverhampton, il più costoso nella lista di Paratici. Contatti con l'Arsenal per Alexandre Lacazette e con l'Atalanta per Duvan Zapata. A Londra ha incontrato anche la Roma con la quale c'è un doppio intreccio che comprende anche il Napoli e lega il futuro di Edin Dzeko con quello di Arek Milik. La Juve osserva, studia e valuta; consapevole che per poter comprare dovrà prima chiudere qualche operazione in uscita.



LE DATE - Con Paratici a Londra, il punto di riferimento di Pirlo e il suo staff a Torino è Federico Cherubini, in attesa della promozione al ruolo di direttore generale: insieme ragionano sulle strategie della nuova Juve, cercando di impostare un programma per l'inizio della stagione: lunedì 24 è previsto il raduno della Juventus che darà inizio alla nuova stagione, dal 29 i nazionali lasceranno la Continassa per tornare non prima del 9 settembre. Dieci giorni dopo - da stabilire se il 19 o il 20 - ci sarà il debutto ufficiale. Paratici si muove dall'Inghilterra, Pirlo lavora a Torino: la nuova Juve inizia a prendere forma.