Un passo dopo l'altro, un pezzo da incastrare alla perfezione. Il nuovo corso della Juve è ancora un puzzle con un'immagine non esattamente definita, ma Paratici è in missione e non tralascia nulla al caso, neanche un dettaglio. Nella giornata di ieri, il capo dell'area tecnica bianconera è atterrato a Londra: incontro con il Chelsea per provare a risolvere la querelle legata alla clausola di uscita di Maurizio Sarri. Che ha fretta, e che ha chiesto alla Juventus di prendere una posizione.



RICHIESTE REGISTRATE - Spoiler: il via libera non è ancora arrivato, manca l'ultimo passaggio prima di firmare il contratto e di ufficializzare quella che ormai da tempo è la scelta della Vecchia Signora. Abramovich prende tempo, continua a richiedere un indennizzo consapevole di dover sborsare poco più di 3,5 milioni di euro per strappare Lampard al Derby County. No, senza previo pagamento non darà il via libera all'operazione. In ogni caso, nulla che possa far temere un cambio di rotta dalla parte della Juve, che resta molto fiduciosa sulla buona riuscita della trattativa: la presenza di Paratici in Inghilterra è servita proprio a questo, ultima prova di un interessamento vero, concreto, che a breve porterà i suoi frutti. Questione di tempo e d'incastri, in attesa di capire quale sarà l'immagine della prossima stagione bianconera: comunque la si vede, con Maurizio Sarri all'ombra della Mole.