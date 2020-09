Fabio Paratici torna a Londra per cercare di sbloccare soprattutto il mercato in uscita. In ballo tante situazioni, gli interessamenti di Newcastle e West Ham per Daniele Rugani ad esempio. Come scrive calciomercato.com, si monitora sempre la posizione di Emerson Palmieri, per quanto siano in costante aumento le quotazioni di Mattia De Sciglio come alternativa ad Alex Sandro e Federico Bernardeschi sulla fascia sinistra. Aspettando sviluppi sul fronte Sami Khedira è però Douglas Costa a rappresentare la vera priorità in uscita della Juve. Da una cessione dell'attaccante brasiliano dipende il prossimo colpo in entrata, è lui a dover fare spazio in organico e a bilancio. Ecco che Paratici a Londra lavora soprattutto per questo, cercando una soluzione che possa accontentare Douglas Costa, missione tutt'altro che facile considerando le difficoltà riscontrate fino a questo momento. Ma se qualcosa si sbloccasse poi si potrebbe affondare una volta per tutte il colpo per Federico Chiesa. Infatti i contatti con Fali Ramadani, nuovamente intermediario di questa operazione, sono continui, quotidiani.