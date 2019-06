Questione di tempi. Strettissimi. E di un indennizzo che la Juve ha deciso di pagare, seppur in minima parte. Come raccontato da Sky Sport, tra la Juve e Sarri non ballano più i 5 milioni di euro di indennizzo: decisivo l'ultimo incontro tra Paratici, volato a Londra sia ieri che oggi, e Marina Granovskaia, dirigente plenipotenziaria del Chelsea.​



DALL'INGHILTERRA - Si sono scalate le marce, perché la salita è stata un po' più lunga del previsto. Da Londra non sono arrivati comunque segnali di rottura: Sarri sarà il prossimo allenatore della Juventus, e a realizzarlo è stato anche il management del Chelsea, pronto a riportare a casa Frankie Lampard per una cifra intorno ai 3,5 milioni di sterline dal Derby County. Paratici ha provato a spostare la questione sull'acquisto di giocatori di primo piano come Emerson Palmieri, ribadendo anche la questione Higuain che resta assolutamente in ballo tra i due club. Niet, citando poco metaforicamente Marina. Bisognava aspettare, bisognava farlo ancora. Ma non a lungo: stando a quanto raccolto da Sky Sport, infatti, i bianconeri pagheranno un minimo indennizzo originale - ci sarà una parte fissa e spazio a qualche bonus in caso di obiettivi raggiunti -, agevolando così l'uscita di Sarri, che già domani potrebbe liberarsi dal Chelsea. L'inizio del nuovo corso è praticamente imminente: il toscano ha scelto anche il vice, sarà lo storico collaboratore Martusciello.