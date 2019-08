Il sole batte forte su Londra, ma Paratici non andrà certo in giro per compere o per fare il turista. No, il capo dell'area sportiva bianconera è in missione in Inghilterra: il primo punto all'ordine del giorno è quello di piazzare Cancelo a Manchester (e di conseguenza Danilo a Torino), il secondo invece riguarda l'affannoso affare Dybala-Lukaku. Fermo al punto di partenza proprio a causa di Paulo.



LONDON CALLING - E allora, quartier generale cambiato. Cioè, trasferito. In Inghilterra, Paratici proverà a forzare la mano con Dybala ma allo stesso tempo a chiudere anzitempo la questione Cancelo. Tutto in 48 ore, ben prima cioè che il calciomercato in Premier finisca. La clessidra fa scorrere sabbia, ma anche sensazioni positive riguardo alle chiacchierate con i Citizens. A Londra come il diesse, stavolta per giocarsi il Community Shield, che diventa scenografia privilegiata di un viaggio che non poteva essere rimandato. Paratici è in loco per gli affari: stavolta ci siamo. Aspettando la Joya.



LA SITUAZIONE - Sì, ma concretamente cosa manca? Gli ultimi dettagli con Danilo sono stati limati: la Juve gli ha offerto una cifra poco inferiore ai 5 milioni netti che guadagnava al City. Non c'è, tuttavia, ancora l'accordo totale tra bianconeri e Citizens: Paratici insiste che il portoghese debba avere una valutazione da 60 milioni, il City non arriva a quelle cifre con il suo conguaglio. Distanze minime, chiaro. Che però vanno accontentate.