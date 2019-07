Fabio Paratici è a Londra per portare avanti le trattative con lo United. I l tavolo principale resta quello con il Manchester United: l'obiettivo è finalizzare lo scambio tra per iniziare la stagione e sostenere le visite mediche con la Vecchia Signora, in attesa di conoscere l'esito delle tratattive che stanno già coinvolgendo anche il suo entourage. Dall'Inghilterra, però, passano anche alcune cessioni della Juventus.In queste ore è atteso anche un rilancio del Manchester City per Joao Cancelo. Il terzino portoghese è fuori dal progetto di Maurizio SarriIl rimpiazzo potrebbe arrivare dalla stessa Manchester con Matteo Darmian in pole per rimpiazzare l'ex terzino del Valencia che dopo un anno è già fuori dal progetto Juve. United e Juve, in queste ore, hanno parlato anche di Blaise Matuidi e Mario Mandzukic. Ancheè alla porta e interessa ad un club bi Premier: l'Aston Villa, che aspetta l'ok definitivo del calciatore dopo aver manifestato la volontà di mettere sul piatto i 15 milioni di euro richiesti dalla Juventus. In Inghilterra piace ancheper il quale l'Arsenal ha avanzato un'offerta di prestito biennale respinta dai bianconeri. Intanto, a Liverpool,all'Everton. L'attaccante aspetta solo il via libera definitivo per volare pure lui nella città dei Beatles. Il mercato della Juve, ora più che mai, passa dall'Inghilterra.@lorebetto